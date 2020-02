È Torino la città italiana più inquinata, secondo Legambiente

Secondo un rapporto del 2019 di Legambiente, la città italiana più inquinata nel 2019 è Torino. Il capoluogo piemontese ha superato per ben 147 giorni i limiti ambientali, superando in questa classifica le città di Lodi e Pavia.

Il rapporto di Legambiente prende in considerazione il limite di concentrazione nell'aria di Pm10, calcolato in 50 microgrammi per metro cubo.

Le città italiane che, da gennaio a settembre, hanno superato per più di 35 giorni i limiti di inquinamento sono 17, da metropoli come Milano e appunto Torino ad altre città più a misura d'uomo, come Padova, Vicenza, Asti, Treviso.