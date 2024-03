Quali città italiane sono state capitali di un Impero e in quale periodo?

Gli imperi hanno governato l'Europa per migliaia di anni e hanno permesso alla nostra cultura di espandersi in altri continenti, seppur non sempre in maniera pacifica. Anche se oggi diamo agli imperi dei connotati negativi, spesso hanno rappresentato il progresso per molti dei suoi abitanti.

L'Italia è stata una delle prime regioni europee a sviluppare un vero e proprio impero, grazie alla crescita militare, politica e amministrativa della città di Roma su tutto il bacino del Mediterraneo. Non tutti gli italiani tuttavia sanno che Roma non è stata l'unica città imperiale romana presente nella nostra penisola e che anche un'altra grande città della nostra nazione ha avuto la fortuna di guidare le sorti di un impero.

Roma è stata formalmente capitale dell'impero romano dalla salita al potere di Augusto, nel 31 a.C, fino al 286 d.C., anno in cui Milano - un tempo Mediolanum - ne prese il posto. Durante questo periodo storico, Roma continuò ad espandere i propri territori in tutto il Mediterraneo, assoggettando la Palestina, la Siria e le coste del Marocco, ma anche conquistando l'attuale regione dell'Iran, l'Inghilterra e la Romania.

Gran parte della storia gloriosa dell'impero romano che ricordiamo dai libri di scuola appartiene a questo periodo, in cui gli eserciti romani rispondevano alle decisioni di un solo capo - l'Imperatore - che viveva principalmente in una sola città.

Con il passare del tempo, tuttavia, i romani ebbero diverse difficoltà a controllare le periferie del loro impero e per affrontare le invasioni dei popoli germanici o dell'esercito partitico dovettero cominciarono a decentrare il loro potere da Roma, tanto che alcuni imperatori come Marco Aurelio passarono più anni nei campi di battaglia che nella sede imperiale.

Dal 286 al 402 d.C, la situazione cambiò invece irrimediabilmente. L'impero stava collassando a causa della sua stessa espansione, per colpa di imperatori inetti e per la difficoltà logistica di rendere coeso l'esercito. Così Diocleziano scelse di affrontare il problema tramite una soluzione inedita. Separò amministrativamente l'impero in due parti, abbandonò Roma e scelse due capitali diverse, in grado di fronteggiare i problemi che affliggevano il mondo romano.

Una di queste due capitali fu Milano, che doveva adempiere allo scopo di rendere più vicina la corte imperiale ai diversi fronti di guerra. L'altra città fu Nicomedia, nell'attuale Turchia.

In quel periodo storico Roma ebbe sempre una grande importanza sociale, religiosa e strategica, ma con la scelta di Costantino di costruire la sua nuova capitale in Oriente perse definitivamente la propria importanza, fuorché dal punto di vista religioso. Roma era infatti diventata la capitale mondiale del mondo cristiano e i suoi vescovi avrebbero lottato a lungo per renderla l'unica vera sede degna di ospitare il Vicario di Cristo sulla Terra.

Dal 402 fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, la capitale fu invece Ravenna, a cui toccò il compito gravoso di fronteggiare per alcuni decenni l'avanzata degli eserciti barbarici e di fungere da hub amministrativo per un impero al collasso. Ravenna fu scelta come capitale dall'imperatore Onorio e mantenne la sua importanza politica e amministrativa anche dopo la deposizione di Romolo Augusto e la presa di potere di Odoacre.

Ravenna assunse poi il ruolo di capitale bizantina dell'Esarcato d'Italia, dal 584 al 751 d.C., e guidò per alcuni secoli i territori italiani non conquistati dai longobardi, ovvero la pianura padana, l'Umbria, il Lazio, il Veneto, l'Istria, la Sicilia, la Calabria e la Puglia, mentre la Sardegna era gestita direttamente da Costantinopoli. In questo periodo Ravenna cominciò anche a essere considerata la capitale artistica dell'Italia e dell'impero bizantino.

Molto più tardi, nel 1185, grazie ad alcune politiche matrimoniali, Palermo infine ottenne la carica di capitale del Sacro Romano Impero, grazie all'unione in matrimonio fra Enrico IV, secondogenito dell'imperatore Federico Barbarossa, e Costanza d'Altavilla, figlia del re di Sicilia. Fu però il figlio di questa coppia, Federico II, a lottare affinché Palermo fosse considerata da tutti la migliore capitale possibile del proprio impero. Palermo era d'altronde già stata capitale dell'Emirato arabo siciliano dal 831 ed era situata al centro del mondo conosciuto, a metà fra Occidente e Oriente, fa Nord e Sud del mondo.

Durante il regno di suo padre, molti nobili tedeschi e italiani avevano cercato di convincere il sovrano ad abbandonare il regno di Sicilia, per tornare in Europa centrale, lontano dagli interessi politici ed economici dello Stato della Chiesa e dei Comuni lombardi. Federico II però, contrario a questa visione, decise di ampliare la propria coorte a Palermo, restaurando palazzi, favorendo la realizzazione di nuove opere e creando una scuola poetica che fu descritta da Dante come la madre della lingua italiana: "Qualunque cosa gli italiani scrivano, viene chiamato (in senso di scritto n.d.r.) in siciliano".

Federico accentrò pesantemente il ruolo della sua città nell'impero, tanto che molti nobili tedeschi furono costretti a spedire dei propri parenti in Sicilia, per arricchire il corpo diplomatico imperiale, con l'obiettivo di rendere la città l'ombelico del Mediterraneo e del mondo conosciuto.

Palermo tuttavia non riuscì a mantenere il proprio potere politico, dopo la sconfitta di Manfredi - figlio naturale di Federico - a Benevento, nel 1266, venendo trascurata dai francesi, che spostarono la capitale del neo Regno delle due Sicilie a Napoli.