Quali città italiane saranno coperte dalla fibra FTTH di Open Fiber?

Torniamo a parlare della rete Open Fiber ad 1 Gigabit al secondo. Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato della fibra ottica FTTH che ormai è realtà in molte città italiane. Ma quali sono i piani per la copertura? Gli obiettivi che si è posta la compagnia sono piuttosto ambiziosi.

Open Fiber, infatti, prevede di coprire oltre 19 milioni di unità immobiliari in 271 città con un investimento diretto, a cui si aggiungono circa 7000 comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel.

Se desiderate consultare la lista dei comuni coperti dalla fibra FTTH Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato qualche settimana fa su queste pagine, in cui spieghiamo anche come leggere lo stato di avanzamento dei lavori.

Se invece desiderate sapere quando la vostra città ed il vostro indirizzo saranno interessati dai lavori Open Fiber, l'unico modo è di collegarvi al sito web e verificare la copertura di Open Fiber. Sono comunque disponibili vari strumenti che vi consentono di verificare le aree in corso di copertura da parte di Fibercop: in questo modo è possibile restare sempre aggiornati sullo stato d'avanzamento per ottenere una stima su quando sarà disponibile.

Open Fiber, comunque osserva che dal cablaggio alla commercializzazione non c'è un tempo definito, in quanto "dipende da diversi fattori ivi inclusi la disponibilità degli Operatori. La commercializzazione viene aperta prima del completamento del cablaggio della città per consentire subito di attivare il servizio ai primi edifici cablati".