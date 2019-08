Ecco le città italiane in cui si legge di più secondo Amazon

Amazon ha diffuso un'interessante classifica contenente le dieci città italiane in cui si legge di più. Lo studio condotto dal colosso degli e-commerce si è basato sul numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai propri clienti durante l'ultimo anno, nei centri abitati con più di 90.000 cittadini.

La top ten è composta in questo modo:

Milano Padova Pisa Bologna Roma Torino Verona Firenze Bergamo Vicenza

Per il settimo anno consecutivo è Milano la città regina della lettura, mentre Padova guadagna la seconda posizione scalando un posto rispetto al 2018. Crolla Torino che scivola dal secondo gradino del podio alla sesta posizione, mentre la rivelazione dell'anno è Pisa, che entra prepotentemente per la prima volta nella top ten.

Se si guarda alla classifica delle dieci città italiane che prediligono leggere in digitale, Cagliari si piazza terza, mentre per le prime due posizioni Milano è ancora prima, seguita da Padova. Trieste si aggiudica la quarta posizione seguita da Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Bologna e Torino. Grandi assenti dalla top ten delle città che amano la lettura in digitale Bergamo (13a), Firenze (14a) e Roma (16a).

Amazon, in concomitanza con la pubblicazione del rapporto, ha anche ricordato che è disponibile il nuovo negozio dedicato alle Letture d'Estate, in cui è possibile acquistare i migliori libri da portare sotto l'ombrellone.