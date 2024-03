Quali sono le città italiane che presentano il maggior numero di mummie?

Spesso le mummie vengono associate esclusivamente all'Egitto o agli antichi imperatori cinesi, ma in verità un gran numero di mummie sono presenti anche in Europa ed in particolare nel nostro paese, grazie ad alcune particolari tradizioni religiose.

In Italia infatti sono presenti il maggior numero di mummie presenti in Europa, la maggior parte dei quali è stata conservata all'interno delle chiese e delle cripte dei monasteri religiosi. In alcune città il numero di mummie è così elevato che sono entrate direttamente nella cultura popolare, divenendo protagonisti di diversi racconti folkloristici.

Fra le città con il maggior numero mummie abbiamo sicuramente Palermo, che con le sue catacombe dei cappuccini è divenuta una delle capitali mondiali della mummificazione dell'epoca moderna. Basti infatti pensare che in città sono presenti oltre 8.000 mummie, appartenute a tutti i ceti sociali e a varie epoche: dalla fine del Cinquecento fino agli inizi degli anni Trenta del secolo scorso.

Un'altra città molto ricca di mummie è Napoli, che conserva all'interno della sacrestia di San Domenico Maggiore 42 mummie di origine aragonese. Anche Roma però presenta un buon numero di mummie, di epoca romana o provenienti dalle cripte di epoca medioevale e rinascimentale. Molti di essi sono oggi conservati ai musei vaticani.

24 mummie sono state inoltre ritrovate a Ferentillo, in Umbria, o a Venzone, nel Friuli, ma in generale la maggioranza delle mummie italiane sono state trovate nel sud Italia, come a Monopoli o a Oria, dove la tradizione di farsi inumare dentro le chiese o nei sudari era più comune, rispetto alle regioni del Nord Italia.

Queste mummie ovviamente non venivano preparate con le stesse tecniche adottate dagli antichi egizi né venivano svuotate dai loro organi interni. Esse infatti venivano fatti disidratare naturalmente sottoterra o in delle speciali camere, definite colatoi, in delle condizioni molto particolari che impedivano ai microorganismi d'intaccare i tessuti.

Più tardi, nel corso dell'Ottocento, Girolamo Segato inventò un processo di trasformazione dei cadaveri, da lui definito cristallizzazione. Per quanto questo metodo fosse molto diverso dalle classiche tecniche di conservazione dei corpi, alcuni storici affermano che il naturalista veneto prese ispirazione proprio dalle tecniche egizie, apportandone alcune modifiche dopo l'osservazione di alcuni corpi predisposti alle indagini forensi.

