Ecco le città che più di tutte stanno rischiando di sprofondare

Un fenomeno silenzioso ma inesorabile sta modificando la geografia urbana: le città stanno affondando. Non si tratta di un lento declino metaforico, ma di un reale sprofondamento del suolo che, secondo recenti studi satellitari, sta avvenendo a ritmi allarmanti in diverse parti del mondo.

Il caso di New York è emblematico: la Grande Mela sta sprofondando di 1-2 millimetri all'anno, con alcune aree urbane che cedono ancora più velocemente sotto il peso degli edifici. Ma New York non è sola in questa discesa verso il basso.

Città come Houston in Texas mostrano tassi di subsidenza preoccupanti, ma nessuna supera il primato di Città del Messico, che affonda di 50 centimetri all'anno dal 1950, un fenomeno non imputabile all'estrazione di acque sotterranee ma alla compattazione del letto lacustre argilloso su cui è stata costruita.

Questa scoperta - anche se è più un dato di fatto - non solo ridefinisce le previsioni di inondazione per queste aree urbane, ma solleva anche questioni urgenti sulla sostenibilità delle pratiche di costruzione e sull'uso delle risorse naturali. La sfida è ora comprendere a fondo le cause e intervenire con soluzioni ingegneristiche e politiche che possano rallentare, se non invertire, questo preoccupante trend.

Non solo: considerate che l'Indonesia ha persino spostato la sua capitale perché quella attuale sta affondando, mentre anche Venezia non se la sta passando tanto bene e persino l'UNESCO è preoccupata.