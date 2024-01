Una cittadina statunitense ha appena invitato gli alieni a farci visita

Romanzi, televisione e film ci hanno abituato a considerare gli alieni come dei potenziali nemici. Già a partire dal 1938, grazie al suo celebre programma radiofonico, Orson Welles ci avvertiva che era meglio non attrarre dei visitatori alieni, visto che l'unico elemento potenzialmente in comune tra noi e le loro società sarebbe stata la guerra.

Non tutti gli esseri umani sono così pessimisti come Welles o l'autore de "La guerra dei mondi", H.G. Wells. Asimov, Gene Roddenberry e Carl Sagan, per esempio, credevano che le società più evolute dell'universo fossero mediamente più intelligenti di noi ed essenzialmente pacifiche.

Con queste tipologie di società in teoria sarebbe possibile anche intrattenere dei rapporti commerciali e diplomatici, come è possibile osservare in alcune famose saghe della fantascienza, tra cui Star Wars e Star Trek (quali tecnologie sono state anticipate da Star Trek?). Nondimeno, nessuno fino ad ora aveva mai pensato di mandare un messaggio in direzione dello Spazio invitando gli alieni a raggiungere la Terra per le sue bellezze esotiche, com'è successo qualche giorno fa nella seconda città del Kentucky: Lexington.

Tramite un laser, alcuni astronomi hanno invitato i potenziali abitanti del sistema TRAPPIST-1 - in direzione della costellazione dell'Aquario - a partire in direzione del nostro pianeta, scegliendo la loro comunità come punto di sbarco agevolato.

Secondo quello che è stato scritto nel messaggio, le campagne di Lexington sono pianeggianti, mentre i suoi cieli sono liberi dai principali tragitti aerei che potrebbero recare disturbo ai piloti delle astronavi aliene.

Tra il serio e il faceto, le principali ragioni che si nascondono dietro questo progetto sono davvero turistiche, visto che il suo principale promotore è l'agenzia turistica VisitLEX, che da anni cerca d'incentivare il turismo (umano) di Lexington.

L'agenzia ovviamente spera che i primi ad arrivare in città siano gli stessi turisti statunitensi, che a gennaio 2024 dispongono di qualche giornata di vacanza successiva al periodo delle feste.

L'immagine utilizzata da VisitLEX assomiglia a quella inviata dal telescopio di Arecibo nel 1974, anche se manca completamente della poetica immaginata dagli autori di fantascienza. Essa risulta quasi una parodia delle immagini originali di Arecibo e delle sonde Voyager, tanto che ha suscitato alcune polemiche all'interno della comunità astronomica ufficiale.

Per fortuna, nessuno sa ancora se il sistema TRAPPIST-1, immerso nell'ammasso globulare M13, sia abitato o meno. I suoi abitanti sarebbero sicuramente stupiti nel ricevere lo stravagante messaggio di Lexington, una cittadina che si definisce ironicamente "la capitale mondiale del cavallo" e "il luogo dell'eterno riposo dell'unico inimitabile Cocaine Orso".