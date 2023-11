I cittadini australiani stanno votando per un motivo molto particolare

A partire da lunedì scorso, gli abitanti dell’Australia sono stati chiamati a scegliere il nome del primo rover lunare nazionale. Alla votazione online, promossa dall’agenzia spaziale Australiana, stanno partecipando migliaia di cittadini e di scuole del paese.

La sonda sarà realizzata nell'ambito di un accordo firmato due anni fa con la NASA, che prevede di farla atterrare sulla superficie lunare già nel 2026, insieme ad Artemis 3.

Una volta sul Nostro Satellite, il rover raccoglierà del suolo lunare, da cui gli scienziati della NASA tenteranno di attingere idrogeno, una risorsa che potrebbe essere fondamentale per la sostenibilità dei prossimi insediamenti umani sulla Luna.

Due consorzi australiani, AROSE e ELO2, stanno elaborando dei possibili progetti del rover. Tuttavia, solo uno di questi verrà selezionato per essere il punto di partenza per il definivo sviluppo del veicolo spaziale, al quale ora bisogna dare un nome.

I nomi finalisti sono solo quattro: "Mateship", un idioma culturale australiano che incarna l'uguaglianza, la lealtà e l'amicizia; "Roo-ver", una simpatica combinazione delle parole kangaroo e rover; "Kakirra" una parola aborigena per indicare la Luna e "Coolamon", un recipiente tipico della cultura aborigena.

Se non siete cittadini australiani purtroppo non potete votare, ma naturalmente potete dirci quale nome preferite nella nostra sezione commenti. Per sapere il nome definivo invece dovrete aspettare il 6 dicembre, quando l'Agenzia Spaziale Australiana renderà pubblico l'esito della votazione.