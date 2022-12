I cittadini della Corea del Sud stanno per diventare tutti un anno più giovani

Così come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, attualmente in Corea del Sud ci sono tre sistemi di invecchiamento che rendono le cose complicate per quanto riguarda la burocrazia. Adesso è ufficiale: da giugno 2023 tutti i documenti nel paese seguiranno lo stesso sistema di invecchiamento utilizzato dalla maggior parte del mondo.

Il sistema più diffuso attualmente è quello tradizionale: quando nasce un bambino ha già un anno e la sua età aumenta il 1° gennaio di ogni anno. Quindi, ad esempio, chi è nato nel 2000 in Corea del Sud oggi ha 23 anni, indipendentemente dal fatto che il suo compleanno sia a gennaio, ottobre o a giugno.

Inoltre esiste anche un terzo sistema per il conteggio dell'età che prevede la sottrazione dell'anno di nascita dall'anno in corso. Insomma, così come potrete immaginare, questo mix di età, conteggi e sistemi rende le cose molto complicate per la realizzazione di documenti ufficiali; per questo da giugno 2023 sarà utilizzato il sistema internazionale.

L'uso di diversi sistemi di invecchiamento ha generato problemi burocratici e ha persino portato a controversie legali. "A causa di tali differenze nel calcolo dell'età e nei metodi di visualizzazione, la confusione pubblica e le controversie legali continuano nella fornitura di servizi e contratti amministrativi, con conseguenti costi sociali ed economici inutili e problemi che non soddisfano gli standard accettati a livello internazionale", afferma il disegno di legge.

Potremmo definirlo un vero e proprio elisir di giovinezza "burocratico".