Sempre più cittadini russi si affidano a VPN per aggirare blocco media occidentali

Le prime conferme giunte da Cloudflare relative all’utilizzo in crescita esponenziale dei servizi VPN (o Virtual Private Network) in Russia hanno ulteriori dati a corroborare la loro popolarità e necessità: secondo una serie di report tecnici recenti, sempre più cittadini russi stanno scaricando VPN per accedere ai portali Web internazionali.

Stando a quanto ripreso dal Washington Post citando dati raccolti da piattaforme come Apptopia, Yota (operatore russo) e la Internet Protection Society, i download giornalieri delle 10 VPN più popolari sono passati da circa 15.000 a metà febbraio a 475.000 a marzo, mentre il numero di utenti nel paese sarebbe aumentato di ben 50 volte tra gennaio e aprile 2022. A confermare questi dati sarebbero stati gli stessi operatori nazionali, tra cui il detto Yota.

Nonostante il pugno di ferro del Cremlino per evitare la diffusione interna di notizie provenienti da Occidente, le misure adottate si starebbero rivelando insufficienti alla luce della corsa alle VPN. Scendendo nel dettaglio della situazione, nella maggior parte dei casi si tratta di servizi gratuiti di scarsa qualità, ma c’è anche chi non si arrende e richiede ad amici residenti in altri paesi di fornire loro soluzioni a pagamento più affidabili; o ancora, v’è chi effettua le transazioni tramite criptovaluta, a patto che alcune di esse siano accettate, ovviamente.

Come affermato dalla imprenditrice russa residente a Londra Tonia Samsonova, “le persone vogliono vedere contenuti vietati, ma penso che siano anche sinceramente spaventati: non importa l’atteggiamento nei confronti del governo o della guerra, ogni russo sa che se il governo sa troppo, è potenzialmente pericoloso. Quindi, una VPN è così utile anche se [i cittadini] non sono critici nei confronti di Putin”.

