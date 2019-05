Citynews chiude la sezione commenti su tutte le testate Today: 'Insulti e violenza'

Il gruppo editoriale Citynews, dietro alle varie testate "Today" (PalermoToday, TorinoToday, NapoliToday, MilanoToday e molte altre), ha deciso di chiudere completamente la sezione commenti da tutti i suoi siti. La motivazione è da ricercarsi nel comportamento degli utenti, che creavano dei dialoghi veramente insostenibili.

L'annuncio è arrivato tramite una notizia pubblicata sui vari portali del gruppo editoriale, che contiene un "comunicato stampa" in cui Citynews spiega i motivi dietro a questa decisione. Questa situazione non sarà probabilmente definitiva, visto che il gruppo editoriale sta cercando una soluzione per continuare a consentire agli utenti di inserire i propri commenti, ma in modo civile.

"Da oggi e per qualche settimana la possibilità di commentare sulle testate del gruppo editoriale Citynews non sarà più attiva. Lo stop ci permetterà di pensare e implementare un sistema che filtri gli account con maggior precisione. Troppi, infatti, negli ultimi tempi sono gli utenti che usano questo spazio per insultare e inveire contro altri lettori o contro i giornalisti delle varie redazioni [...] creando, in alcuni casi, dialoghi davvero insostenibili", si legge nella notizia pubblicata su PalermoToday.

Insomma, siamo alle solite, le persone non sanno trattenere i toni e comportarsi in modo civile online. Potrebbe interessarvi la nostra notizia sul perché le persone sono aggressive online.

Fonte foto copertina: FirenzeToday.