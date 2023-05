Clamoroso! Ex capo di Roscosmos non crede che la NASA sia atterrata sulla luna

Nonostante la scienza abbia sfatato più volte l'idea che l'allunaggio sia un fake, c'è chi continua a negare l'evidenza. Così Dmitry Rogozin, l'ex capo della società spaziale russa Roscosmos, ha iniziato a mettere in dubbio l'idea che la NASA abbia fatto atterrare gli astronauti sulla Luna più di mezzo secolo fa.

Rogozin, in particolare, ha chiesto a Roscosmos durante il suo mandato di fornirgli "prove documentali della permanenza degli americani sulla Luna". "Non mi era chiaro come gli Stati Uniti, a quel livello di sviluppo tecnologico degli anni '60 del secolo scorso, facessero quello che ancora non possono fare ancora oggi."

I commenti di Dmitry Rogozin potrebbero sicuramente alimentare le voci dei complottisti, poiché sono tipicamente evocativi, sfacciati e infuocano le false affermazioni sugli sbarchi sulla Luna dell'Apollo della NASA che persistono fino ad oggi, ma sono chiaramente provocatori... soprattutto perché l'uomo è stato licenziato dal suo ruolo.

L'Unione Sovietica, durante l'allunaggio, aveva un veicolo spaziale in orbita attorno alla Luna mentre gli astronauti della NASA Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969 camminavano per la prima volta sul nostro satellite. Rogozin è stata una figura sicuramente molto discussa: lo scorso anno ha minacciato di far schiantare la Stazione Spaziale Internazionale negli Stati Uniti, per poi essere sollevato dal suo incarico.