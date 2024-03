Clamoroso: Fastweb si compra Vodafone Italia, ma di mezzo ci sono gli svizzeri

A pochi giorni dall’annuncio delle intenzioni di Swisscom di acquistare Vodafone Italia, il gruppo svizzero ha confermato oggi di aver stipulato degli accordi vincolanti con il gruppo Vodafone Plc per l’acquisizione del 100% dell’operatore telefonico italiano, per una somma di 8 miliardi di Euro.

L’obiettivo al closing (che è previsto comunque nel corso del primo trimestre del 2025) è di integrare Vodafone Italia con Fastweb, che è l’affiliata di Swisscom in Italia. Nella nota si legge che “la nuova compagnia e il Gruppo Vodafone stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l’uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing. Vodafone fornirà alcuni servizi per un corrispettivo annuo totale iniziale di circa 350 milioni di euro, destinato a diminuire nel tempo”.

La comunicazione è arrivata poco prima dell’apertura delle contrattazioni in borsa, e contiene anche dei dettagli aggiuntivi sul closing: Swisscom infatti sottolinea che, a condizione che si chiuda all’inizio del 2025, intende “aumentare il dividendo annuale a 26 franchi/azione pagabile nel 2026 (per l’anno d’esercizio 2025), con l’ambizione di un’ulteriore crescita del dividendo in seguito, sostenuta dalla realizzazione delle sinergie e soggetta all’evoluzione del FCF”.

Per il CEO di Swisscom, quella che sta per andare in porto è una “combinazione ideale”, mentre Della Valle di Vodafone definisce l’operazione “l’ultimo step di rimodellamento delle nostre operazioni europee”. In passato Vodafone era stata corteggiata anche da Iliad, ma le offerte presentate dall’operatore telefonico francese sono sempre state rifiutate.

