Clamoroso: i nuovi iPad Air e Mini 'arriveranno questa settimana'!

Se gli appassionati più esigenti non vedono l'ora di poter provare i vociferati iPad Pro OLED nel 2024, sembra proprio che il 2023 di Apple non sia affatto terminato: a ottobre 2023 potrebbe essere, infatti, il momento dei nuovi iPad "base".

Una nuova serie di rumor scommette addirittura che l'annuncio possa arrivare proprio a metà ottobre, dunque questione di giorni. Andando per esclusione, i principali sospettati sono un nuovo iPad Air con chip M2 (che vada dunque a evolversi rispetto a quanto visto nella recensione dell'iPad Air 2022 con chip M1), l'iPad mini 7 e un iPad entry level.

Se sull'Air la scelta di un chip M2 sembra quasi obbligata, meno scontato è il trattamento che potrebbe subire il prossimo mini, su cui Apple potrebbe integrare il chip A16 Bionic utilizzato per iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Decisamente inferiori le probabilità che un device del genere possa ospitare il nuovo A17 Pro.

In tutti i casi dovrebbe trattarsi comunque solo di un refresh lato hardware, quindi è molto probabile che l'approccio che seguirà Apple per la presentazione sarà quello dei comunicati.

Ricordiamo che già da qualche giorno si era iniziato a parlare di questa possibilità, quando in rete iniziarono a circolare i primi rumor sui nuovi iPad del 2023 e già in quel caso si dava praticamente per certo il lancio tramite comunicato e cambiamenti solo sulla scheda tecnica.