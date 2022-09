Clamoroso leak sul chipset Intel Z790: ecco le schede madri Asus, MSI e ASRock

Dopo aver scoperto che, molto probabilmente, anche l'i9-13900K avrà un cofanetto a wafer, torniamo a parlare di questa seconda generazione di CPU ad architettura ibrida per desktop di Intel per via di una clamorosa ondata di render delle prossime schede madri.

I modelli apparsi in rete appartengono a tre brand in particolare, ovvero Asus, MSI e ASRock. Le schede, che trovate nella gallery in calce. Suddividendoli per produttore, i modelli Asus sono:

ROG Maximus Z790 HERO

TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4

Prime Z790-P WiFi

Prime Z790-A WiFi

ASRock, invece, viene rappresentata con sei schede:

Z790 Taichi

Z790 Taichi CARRARA

Z790 PG Riptide

Z790 Steel Legend WiFi

Z790 Pro RS

Z790 PG-ITX/TB4

Sul versante MSI, infine, i modelli apparsi in rete sono:

MPG Z790 Carbon WiFi

MAG Z790 Tomahawk WiFi

MAG Z790 Edge WiFi DDR4

MAG Z790I Edge WiFi

Pro Z790-P WiFi

Pro Z790-P WiFi DDR4

Come avrete già intuito, non ci troviamo di fronte alle lineup complete dei tre produttori. Mancano all'appello, per esempio, tutte le varianti STRIX di Asus ROG. Tuttavia, soprattutto le proposte di MSI sembrerebbero confermare anche per questa generazione la doppia compatibilità con le RAM DDR4 e DDR5, ribadendo la ferma convinzione di Intel di voler proporre una soluzione di transizione perlomeno per un'altra generazione, a differenza di AMD con l'annuncio dei Ryzen 7000, sebbene nulla di quanto mostrato possa essere confermato al 100%.

Le RAM supportate da Raptor Lake dovrebbero essere al massimo le DDR4-3200 e le DDR5-5600 in maniera nativa, con possibilità di overclock oltre queste soglie tramite tecnologia XMP. Inoltre, come suggeriscono i ragazzi di Videocardz, il chipset Z790 dovrebbe supportare fino a 20 linee PCIe Gen4 e 16 PCIe Gen5 e un maggior numero di porte USB 3.2 Gen2x1 a 10 Gbps.