Clamoroso leak: la RTX 4090 fa davvero il 60% in più della RTX 3090 Ti?

Dopo aver appurato quali saranno i consumi della RTX 4090, in rete sono apparse importanti informazioni relative alle performance dei CUDA Core di nuova generazione. Basate su architettura Ada, le nuove unità promettono prestazioni strabilianti.

A questo proposito, accogliamo con - cauto - entusiasmo, i primi benchmark non ufficiali relativi proprio alla prossima top di gamma del team verde.

Secondo quanto riportato dalla fonte, la GeForce RTX 4090 alla prova di Geekbench 5 sarebbe in grado di ottenere 424332 punti nel tryout relativo al CUDA Score, un punteggio clamoroso se pensiamo che la RTX 3090 Ti, la più potente scheda consumer basata su Ampere, raggiunge circa 260.000 punti e la 3090 "appena" 238.000.

Insomma, il CEO di NVIDIA, parlando del rincaro di queste schede, parrebbe aver ragione in merito al salto generazionale in atto. Qualora questi numeri fossero confermati (e parliamo di prestazioni pure sui Core CUDA) saremmo di fronte a una scheda più potente di oltre il 60% rispetto alla RTX 3090 Ti, senza considerare i nuovi RT-Core di terza generazione e i Tensor Core di quarta parzialmente ereditati da Hopper.

Insomma, non ci resta che attendere. Nel frattempo, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro recente speciale sul DLSS3, in cui abbiamo parlato anche delle ragioni per cui probabilmente non lo vedremo sulle schede RTX Serie 30.