Clamoroso, NASA perde i contatti con la Stazione Spaziale per la prima volta in 24 anni

Houston: abbiamo un problema, un blackout ha interrotto per un breve periodo la comunicazione con la Stazione Spaziale Internazionale. Nonostante l'incidente, l'equipaggio della missione Expedition 69 a bordo della ISS non ha mai corso alcun pericolo, come sottolineato con enfasi dai funzionari della NASA durante una conferenza stampa.

La perdita di contatto è durata circa 90 minuti, tra le 9:00 e le 10:30 del mattino ora locale, un evento inaspettato che ha messo alla prova la resilienza dei sistemi di backup e che non si è mai verificato in 24 anni dalla messa in orbita dell'avamposto orbitale.

"Abbiamo potuto parlare con l'equipaggio attraverso gli asset russi circa 20 minuti dopo il guasto", ha riferito Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA. La ISS, infatti, si avvale di molteplici stazioni terrestri e satelliti per mantenere il contatto mentre orbita attorno al nostro pianeta.

Ironia della sorte, l'interruzione è avvenuta durante un periodo di aggiornamenti volti a migliorare l'affidabilità dei sistemi di alimentazione del centro di controllo missioni. "Abbiamo perso l'alimentazione, la telemetria, il comando e la voce per la Stazione Spaziale Internazionale", ha spiegato Montalbano. Tuttavia, la NASA era preparata a un'eventualità del genere, avendo predisposto un sistema di comando e controllo di backup da utilizzare in caso di necessità, come durante un'emergenza meteorologica.

In meno di due ore, il centro di controllo missioni era di nuovo operativo, con pieno comando, telemetria e voce per la ISS. Nonostante l'incidente, la sicurezza dell'equipaggio e del veicolo non è mai stata messa a rischio, ma segna la prima volta che succede una cosa del genere... chissà se la stazione di Jeff Bezos farà di meglio!