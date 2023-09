Clamoroso: OnePlus anticipa Google, OnePlus 11 riceverà Android 14 a fine settembre

Nel mese di marzo vi abbiamo raccontato che OnePlus 11 avrà il supporto software esteso, con aggiornamenti fino ad Android 17. A questo giro, in effetti, la compagnia cinese sta puntando tutto sugli aggiornamenti: addirittura, OnePlus potrebbe rilasciare Android 14 persino prima di Google!

Come riporta GSMArena, OnePlus ha annunciato la versione stabile di OxygenOS 14, la sua variante di Android 14. L'arrivo della ROM del produttore cinese è dietro l'angolo, dal momento che il suo lancio è già stato fissato da OnePlus per il 25 settembre su una serie di smartphone, tra cui OnePlus 11, OnePlus 11R e OnePlus Nord 3.

La notizia ha dell'incredibile, perché OnePlus potrebbe anticipare la stessa Google con il rilascio dell'aggiornamento ad Android 14 in versione stabile. Lo scorso anno, infatti, Google aveva lanciato Android 13 sugli smartphone della linea Pixel già a metà agosto. Stavolta, invece, Big G si sta facendo attendere molto più del previsto, spingendo probabilmente i principali partner ad agire "di testa propria" per il rilascio delle proprie ROM.

Mentre Android 14 è ancora in beta per smartphone Pixel 7 e Pixel 6, dunque, OnePlus si appresta al lancio di OxygenOS 14 il 25 settembre, che sarà anticipato da una breve beta pubblica della ROM per OnePlus 11, OnePlus 11R e OnePlus Nord 3, la cui partenza è prevista per i prossimi giorni. Al contempo, a metà agosto, Samsung ha posticipato la beta pubblica di One UI 6.0 sui suoi dispositivi della linea S23, forse proprio per aspettare che Google lanci Android 14 in versione stabile sui Pixel.

A questo punto, però, possiamo aspettarci che anche Big G sia pronta e che Android 14 venga rilasciato verso metà settembre, con un paio di settimane di anticipo rispetto al rollout di OxygenOS 14 da parte di OnePlus. Anche Samsung, che storicamente è sempre il primo partner di Google ad adottare le nuove versioni di Android, potrebbe lanciare One UI 6.0 intorno a metà settembre.