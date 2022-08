Clamoroso, i nuovi Ryzen 7000 hanno tutti grafica integrata: addio Serie G?

In un'esplosivo keynote andato in onda all'una di notte del 30 agosto 2022, AMD ha annunciato i Ryzen 7000, una nuova generazione su cui tutti avevano tantissime aspettative, dopo la decisione di saltare la serie 6000 per il segmento desktop.

I nuovi Ryzen beneficeranno della nuova architettura Zen4 a 5 nanometri, che offrirà un miglioramento prestazionale medio superiore al 10% su tutta la gamma, spaziando dall'1 al 39% rispetto a Zen3.

Inoltre, sono stati annunciati il supporto all'accelerazione mediata dall'IA su istruzioni AVX-512 e una sensibile ottimizzazione nei consumi rispetto ai Ryzen 5000, con il 7950X che rispetto al 5950X consumerà il 62% in meno a parità di prestazioni, mentre in linea generale si parla di prestazioni superiori al 49% a parità di energia richiesta.

Insomma, i nuovi Ryzen si preannunciano come un importante cambio di passo per l'azienda di Sunnyvale che ha riservato, per l'occasione, un trattamento speciale per le sue CPU: infatti, i Ryzen 7000 saranno i primi equipaggiati con grafica integrata nella lineup generale, senza dover attendere le tradizionali APU Serie -G.

Nonostante non sia stato dato particolare rilievo a questa caratteristica, si tratta di un cambio di direzione importante per AMD, che storicamente si distingueva da Intel proprio per l'assenza di iGPU.

A rivelarlo e metterlo nero su bianco è il sito ufficiale del team red che, nelle specifiche dei nuovi processori, menziona esplicitamente tra le capacità grafiche una "AMD Radeon Graphics" da 2 CU (128 SP) e frequenze tra 400 e 2.200 MHz.

Questa scelta, oltre a rappresentare un balzo in avanti in termini di appetibilità per l'uso ufficio, specie sul più economico 5600X, potrebbe lasciar presagire un clamoroso incremento prestazionale per le APU di prossima generazione.

Nel frattempo, ricordiamo che anche il team blu è vicinissimo alla sua seconda generazione di CPU con architettura ibrida: a quanto pare, infatti, Intel Raptor Lake potrebbe arrivare a ottobre 2022.