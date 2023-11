Clamoroso: Sam Altman torna CEO di OpenAI? In corso le trattative

Il nostro ultimo aggiornamento sulle trattative tra Sam Altman e OpenAI, risalente a circa 24 ore fa, non era dei più positivi per la startup specializzata nell'Intelligenza Artificiale. Al contrario, nelle scorse ore era emerso che quasi tutti gli impiegati di OpenAI si sarebbero licenziati se Sam Altman non fosse tornato come CEO.

Ora, a quanto pare, le richieste dei lavoratori sono un passo più vicine all'essere esaudite. Secondo Bloomberg, infatti, Sam Altman sta discutendo con il board di OpenAI di un suo possibile reintegro nell'azienda nel ruolo di CEO. L'unico problema? Il board è essenzialmente lo stesso che ha destituito Sam Altman dalla sua posizione in OpenAI nella giornata di venerdì 17 novembre.

Al momento, sembra che a gestire i negoziati sia Adam d'Angelo, il CEO di Quora e membro del board di OpenAI, insieme ad alcuni investitori della startup, che avrebbero spinto per un reintegro di Altman già nel weekend. Secondo Bloomberg, invece, la maggioranza dei dirigenti di OpenAI avrebbe "largamente rifiutato di parlare con Sam Altman" fino a lunedì: proprio per questo, la notizia di un round di negoziati tra quest'ultimo e la sua ormai ex-azienda è particolarmente significativa.

Il vero problema nel reintegro di Sam Altman, comunque, è un altro: l'ex-CEO di OpenAI è stato assunto da Microsoft un paio di giorni fa, dunque l'idea di tornare indietro potrebbe semplicemente non interessargli più. D'altro canto, Microsoft sta adottando una strategia molto aggressiva nei confronti di OpenAI e dei suoi dipendenti: il Chief Technology Officer di Microsoft Kevin Scott, per esempio, ha caldamente invitato gli ingegneri di OpenAI a fare il "salto" verso Redmond con un post su X.

Nel post, infatti, possiamo leggere: "ai miei partner in OpenAI: abbiamo visto la vostra petizione [quella con cui venivano minacciate le dimissioni in massa in caso di mancato reintegro di Sam Altman] e apprezziamo il vostro desiderio di riunirvi con Sam nei nuovi laboratori di ricerca di Microsoft. Sappiate che, se ce ne sarà bisogno, ci sarà una posizione dentro Microsoft per voi, con un salario uguale a quello attuale e la possibilità di portare avanti la nostra missione comune".

In parallelo, però, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha spiegato che desidera continuare a lavorare con OpenAI, anziché sostituirla. Tuttavia, Nadella ha anche detto che "tutto dipende da cosa decideranno di fare i lavoratori di OpenAI, se restare lì o se venire da noi. Sono aperto a tutte le opzioni, ma non voglio smettere di innovare".