Clamoroso: il social IRL chiude per 95% di utenti falsi, altro che real life

Non è un mistero che il mondo dei social sia fatto anche di finzione, in vari sensi. Tuttavia, non è propriamente cosa da tutti i giorni sentire fare riferimento alla chiusura di un social chiamato IRL per via del fatto che la grande maggioranza degli utenti non esiste (tralasciando l'ironia del nome "IRL", che significherebbe "In real life").

Sì, avete capito bene: come riportato anche da TechCrunch, è stato scoperto che il 95% dell'utenza dell'app social era falsa. In parole povere, larga parte dei 20 milioni di utenti non esiste, o meglio non è esistente "in real life" (si fa riferimento a bot o comunque a profili automatizzati). Il tutto è stato scoperto, come indicato da The Information, mediante un'indagine interna svolta dal consiglio di amministrazione di IRL.

Dopo 200 milioni di dollari raccolti in venture capital e un'indagine della SEC relativa alla presunta violazione delle leggi sui titoli, dunque, adesso IRL è in fase di chiusura. Pensate che qualcuno stava anche iniziando a fare riferimento al fatto che il social potesse rappresentare una sorta di "nuovo Facebook" per la Gen Z.

Al netto di questo, in un recente articolo di The Verge si cerca di fare un po' di chiarezza su quello che la stessa fonte indica come "un casino". Sarebbero ancora in corso infatti le indagini della SEC, mentre l'ex CEO di IRL, Abraham Shafi, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio ai microfoni di The Verge.

Si tratta delle prime affermazioni da quando Shafi è stato estromesso dal consiglio. In parole povere, l'ex CEO si è detto "scioccato" da quanto accaduto, reagendo alla chiusura dell'azienda dichiarando che "credeva" nelle metriche che venivano utilizzate internamente. Insomma, la storia del social IRL è probabilmente destinata a far discutere a lungo.