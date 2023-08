Clamoroso: Xiaomi pronta a dire addio ad Android? Spunta fuori MIOS

A inizio agosto, Xiaomi ha mostrato il logo di MIUI 15 , prossima iterazione della sua apprezzata personalizzazione per Android che dovrebbe arrivare sui dispositivi supportati nei prossimi mesi. Tuttavia, il colosso asiatico potrebbe essere prossimo a una vera e propria rivoluzione.

In queste ore, infatti, il Gruppo Xiaomi ha registrato il nuovo marchio MiOS in Cina, innescando così un carosello di speculazioni che guardano ben oltre il robottino verde. Secondo le prime ipotesi, infatti, dopo aver costruito il suo impero sul sistema operativo per smartphone di Google, Xiaomi potrebbe essere pronta a compiere il grande passo in maniera del tutto volontaria, proponendo un suo sistema completamente slegato dal gigante di Mountain View.

Questo consentirebbe chiaramente a Xiaomi un maggiore spazio di manovra per feature, applicazioni e opzioni aggiuntive, ottimizzando anche in maniera più stretta i propri dispositivi all'esperienza d'uso e cucendogli addosso il sistema operativo.

Non è detto, comunque, che l'intento sia proprio quello di giocare d'anticipo prima di ritrovarsi costretti a sviluppare in fretta e furia un OS da zero, un po' come accaduto per HarmonyOS (che però mantiene l'ossatura di Android): alcune ipotesi suggeriscono che l'idea potrebbe essere quella di offrire un sistema dotato di maggiori garanzie in tema sicurezza rispetto ad Android, magari provando anche a convincere i mercati più scettici ad adottare un sistema diverso rispetto ad iOS.

Il marchio dovrebbe andare a coprire non solo smartphone, ma anche wearable, laptop, tablet e persino i sistemi di intrattenimento degli EV Xiaomi in fase di sviluppo. Insomma, qualunque sia l'intento, non potremmo essere più curiosi di così!