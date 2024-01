Gli scienziati hanno scoperto una nuova forma di vita all'interno del nostro corpo

Secondo gli scienziati nel nostro corpo ci sarebbero 40 mila miliardi di batteri, molti dei quali sono nostri alleati nei confronti dei patogeni. È possibile trovarli dovunque: sulla nostra pelle, all'interno dei nostri liquidi corporei, nel nostro intestino e anche in bocca.

Ad essere ancora più numerosi sono i virus, che secondo alcune stime possono raggiungere l'incredibile somma di 380 trilioni di esemplari in un solo essere umano. Un numero talmente grande che sfida il concetto stesso di infinito.

Tra le tante forme di vita presenti nel nostro corpo, circa il 99% delle specie sono sconosciute ed è per questo se spesso i biologi qualche volta annunciano di aver scoperto un nuovo microrganismo all'interno del nostro corpo, in grado di rivelarci qualcosa in più della nostra evoluzione e di noi stessi, come nel caso dell'organismo scoperto recentemente dai ricercatori dell'Università di Stanford.

Qualche settimana fa alcuni biologi avevano comunicato la scoperta del virus Paride, che potrebbe rivelarsi utile per sconfiggere i batteri antibiotico resistenti, ma l'organismo in questione è molto differente, poiché non si tratta solamente di una nuova specie di virus o di microbo, ma sembra appartenere ad un nuovo gruppo di esseri viventi.

Questi organismi sono simili a dei virus e molto semplici. Gli scienziati hanno deciso di chiamarli "Obelischi" per via della loro forma, che li rende simile ad un bastoncino appuntito, e contengono un RNA molto corto della lunghezza di circa 1000 nucleotidi, che per via delle ridotte dimensioni contiene probabilmente pochi geni.



Essendo molto piccoli, gli Obelischi possono essere posti all'estremità inferiore della scala dimensionale dei microrganismi, dalla parte opposta rispetto ai virus giganti che è possibile trovare nel suolo.



Secondo i ricercatori, è proprio a causa delle loro piccole dimensioni se non siamo riusciti a notarli prima d'ora, tanto che alcuni esperti criticano il fatto che sono stati paragonati a dei virus. Secondo questi esperti essi sono ancora più piccoli della maggioranza dei virus e sono più simili a dei "Plasmidi", dei filamenti di acido nucleico presenti nel citoplasma dei batteri.



Essi trasmettono alcuni particolari adattamenti come la capacità di sopravvivere in determinati ambienti o la possibilità di produrre proteine in grado di uccidere altri batteri. Per gli autori della scoperta, pubblicata sul sito bioRxiv, gli Obelischi invece non sarebbero in grado di diffondere alcuna informazione rilevante e attualmente non sembrano provocare infezioni.



Sono risultati presenti nel 50% dei campioni orali utilizzati per questo studio e oltre alla nostra bocca sono stati osservati in altri organi del nostro corpo e all'interno del citoplasma di Streptococcus sanguinis – un comune microbo che si può trovare sulla superficie dei nostri denti.



Gli esperti sottolineano comunque come queste informazioni provengono solo da indagini preliminari e che bisognerà aspettare un po' di tempo prima di capire se questi organismi fanno parte del microbioma umano - il gruppo di batteri che svolge attività di supporto al nostro metabolismo - o se risultano patogeni. Ciò che è certo è che non si conoscono precisamente le relazioni parentali tra gli Obelischi e gli altri organismi, promettendo di divenire uno degli argomenti principali delle prossime ricerche.