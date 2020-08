Classic Facebook presto non esisterà più: l'esplicito messaggio agli utenti

Tempo di novità in casa Facebook: dopo l'avvio del processo di unificazione delle chat di Messenger e Instagram, ora la società di Mark Zuckerberg si prepara al tramonto di Classic Facebook.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, Facebook sta avvisando i primi utenti del fatto che l'esperienza classica del social network, che l'azienda di Mark Zuckerberg chiama "Classic Facebook", sta per essere sostituita dalla nuova interfaccia annunciata a maggio 2020, che potete vedere anche nell'immagine di copertina.

La nuova interfaccia è già attiva per molti utenti. Provando a premere sul pulsante per tornare alla versione classica di Facebook, compare un esplicito messaggio che non lascia spazio a dubbi: "L'esperienza classica di Facebook non sarà più disponibile a partire da settembre. Prima che il nuovo Facebook.com diventi l'esperienza predefinita, desideriamo scoprire in che modo possiamo migliorare". L'azienda di Mark Zuckerberg solitamente accompagna questo messaggio con una richiesta di feedback, ad esempio chiedendo all'utente se mancano funzionalità nella nuova versione.

Insomma, la versione desktop di Facebook come la conosciamo presto non esisterà più, lasciando spazio a un'interfaccia rinnovata. Tra le altre funzionalità, vi ricordiamo che quest'ultima consente anche di attivare la Dark Mode.