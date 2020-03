Questa classica immagine che usiamo per illustrare l'evoluzione è, in realtà, sbagliata

Quando si pensa all'evoluzione, è facile supporre che essa funzioni aggiungendo continuamente "miglioramenti" alla vita, aumentandone costantemente la complessità. Tuttavia questa è una delle idee più sbagliate e predominanti su questo argomento. Un nuovo studio pubblicato su "Nature Ecology and Evolution" cerca di spiegare il perché.

Le origini di grandi gruppi di animali, come quello che comprende gli esseri umani, non sono legate all'aggiunta di nuovi geni ma a enormi perdite genetiche. Portavoce di questo pensiero fu il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, che nel suo libro "Full House" (1996) cerca di spiegare questo concetto mediante una metafora molto semplice: un uomo ubriaco lascia un bar in una stazione ferroviaria e inizia a camminare avanti e indietro sulla piattaforma, oscillando tra il bar e i binari del treno. Dato abbastanza tempo, l'uomo cadrà nei binari e rimarrà bloccato lì.

La piattaforma rappresenta una scala di complessità, il pub è la complessità più bassa mentre i binari il massimo. La vita è emersa uscendo dal pub, con la minima complessità possibile. A volte inciampa casualmente verso i binari (subendo una evoluzione che aumenta la complessità) e altre volte verso il pub (riducendo la sua complessità). Non c'è un'opzione migliore dell'altra. Aumentare o ridurre la complessità può essere migliore per la sopravvivenza della specie, a seconda dell'ambiente in cui si trova.

In alcuni casi, però, gruppi di animali sviluppano caratteristiche complesse che si amalgamano perfettamente con i loro corpi e non possono più perdere quei geni per diventare "più semplici" (rimangono bloccati nei binari del treno). Ad esempio, gli organismi multicellulari raramente tornano a diventare unicellulari. Tuttavia, la vita non si evolve in una linea retta, e segue un percorso più tortuoso. Ciò ci spinge a credere erroneamente che le forme di vita più vecchie siano sempre semplici e quelle nuove siano complesse.

Così un team dell'Università di Oxford si è concreato sull'analizzare questo aspetto, esaminando la complessità genetica dell'evoluzione degli animali e dividendo ogni lignaggio evolutivo in: deuterostomi (che comprende umani e altri vertebrati, nonché stelle marine o ricci di mare), ecdisozoi (artropodi come insetti, aragoste, ragni, millepiedi e nematodi) e, infine, il gruppo dei lophotrochozoa (molluschi come lumache o anellidi come lombrichi, e molti altri).

I risultati hanno mostrato un numero senza precedenti di geni persi e acquisiti, cosa mai vista prima nelle analisi precedenti. Due dei principali lignaggi, i deuterostomi e gli ecdisozoi, hanno mostrato il maggior numero di perdite geniche. In poche parole, e continuando la metafora di Stephen Jay Gould, alcuni lignaggi si sono avvicinati al pub perdendo geni, mentre altri lignaggi si sono spostati verso la pista acquisendo geni.

Si tratta, in ogni caso, di evoluzione.