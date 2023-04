Ecco la classifica dei Paese più felici al mondo: l'Italia non è neanche in Top20

Ogni anno viene pubblicato il "World Happiness Report", una pubblicazione che mostra il livello di "felicità" degli abitanti dei diversi paesi del mondo. Quest'ultimo si basa sulle valutazioni della propria vita da parte degli intervistati e il lavoro è un'iniziativa globale delle Nazioni Unite. Purtroppo per noi, l'Italia non è nemmeno in Top20.

L'edizione di quest'anno è particolarmente importante in quanto è la prima a valutare la felicità globale sulla scia della pandemia di COVID-19. "La felicità media e le classifiche del nostro paese, sia per le emozioni che per le valutazioni della vita, sono state notevolmente stabili durante i tre anni di COVID-19", ha affermato in una nota il professor John F. Helliwell, editore del rapporto dell'Università della British Columbia.

La classifica, che potrete trovare di seguito, viene redatta dai ricercatori sulla base di sei fattori complessi: sostegno sociale, reddito (perché anche i soldi rendono felici), salute, libertà, generosità e assenza di corruzione. Vengono tracciate, inoltre, anche due misure di povertà incentrate sulla quota della popolazione che ha valutazioni di vita basse.

Considerando ciò, i 20 paesi più felici al mondo sono:

Finlandia

Danimarca

Islanda

Israele

Olanda

Svezia

Norvegia

Svizzera

Lussemburgo

Nuova Zelanda

Austria

Australia

Canada

Irlanda

Stati Uniti d'America

Germania

Belgio

Repubblica Ceca

UK

Lituania

L'Italia? Si trova al 33esimo posto, sotto Francia, Romania, Taiwan e Spagna (qui potrete trovare la classifica). All'estremo opposto, invece, Afghanistan e Libano sono stati classificati come i paesi meno felici.