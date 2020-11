Ecco la classifica delle password più usate del 2020: alcune vi sorprenderanno

Le password sono tra i dati più essenziali della nostra identità digitale: ci proteggono da intrusioni e accertano la sicurezza di file e informazioni sensibili, ma devono essere efficaci. Alcuni centri di ricerca studiano le peggiori password dell’anno, da noi viste a luglio; altri però si limitano a capire quali sono le più utilizzate.

La classifica delle password più usate nel 2020 ce l’ha fornita la compagnia NordPass, la quale ha scoperto che in realtà i codici maggiormente scelti dagli utenti sono sempre quelli meno sicuri: su 275.7 milioni di password controllate, infatti, alla vetta della top 50 – che potete vedere in calce all’articolo – figura la sempreverde “123456” usata da circa 2.5 milioni di persone e scovata dagli hacker più di 23.5 milioni di volte.

Continuano la top 10 le seguenti password:

123456789 – utilizzata da 961.435 utenti – esposta 7.870.694 volte;

picture1 – utilizzata da 371.612 utenti – esposta 11.190 volte

password – utilizzata da 360.467 utenti – esposta 3.759.315 volte

12345678 – utilizzata da 322.187 utenti – esposta 2.944.615 volte

111111 – utilizzata da 230.507 utenti – esposta 3.124.368 volte

123123 – utilizzata da 189.327 utenti – esposta 2.238.694 volte

12345 – utilizzata da 188.268 utenti – esposta 2.389.787 volte

1234567890 – utilizzata da 171.724 utenti – esposta 2.264.884 volte

senha – utilizzata da 167.728 utenti – esposta 8.213 volte

Non mancano però altri evergreen come “qwerty” al 12° posto, scesa di 10 posizioni rispetto all’anno scorso, e “iloveyou” al 17° posto dopo essere scesa di 14 posizioni. A sorpresa nella top 50 compaiono diverse password appena entrate in classifica, come le suddette “picture1” e “senha” (ovvero “password” in portoghese), ma anche altri esempi più variegati come “qqww1122”, “omgpop”, “Million2” e “chatbooks”, quest’ultima esposta 0 volte - l’unica nella top 50 con questo risultato sorprendente!

Tra l’altro, 123456 era anche tra le peggiori password del 2018: il fatto che sia usata così tanto la rende senza dubbio una delle peggiori in quanto estremamente facile da indovinare.