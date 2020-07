La classifica degli smartphone Android più potenti di Giugno 2020 secondo AnTuTu

Come di consueto, AnTuTu ha pubblicato la classifica sugli smartphone top di gamma e di fascia media più performanti dello scorso mese, in base alle statistiche raccolte nei 30 giorni precedenti. Non mancano, rispetto alla classifica dello scorso mese le novità.

La top 10 dei top di gamma è composta in questo modo:

Oppo Find X2 Pro (Snapdragon 865 - 12/256GB): 608049 punti; Xiaomi Mi 10 Pro (Snapdragon 865 - 12/512GB): 603266 punti; Oppo Find X2 (Snapdragon 865 - 8/256GB): 599306 punti; Oppo Ace2 (Snapdragon 865 - 12/256GB): 597447 punti; iQOO Neo3 (Snapdragon 865 - 8/256GB): 596292 punti; Redmi K30 Pro (Snapdragon 865 - 8/256GB): 593777 punti; realme X50 Pro (Snapdragon 865 . 12/128GB): 590080 punti; iQOO 3 (Snapdragon 865 - 12/256GB): 587750 punti; Meizu 17 pro (Snapdragon 865 - 12/256GB): 587527 punti; OnePlus Pro (Snapdragon 865 - 12/256GB): 584596 punti.

Come si può vedere, tutti e dieci gli smartphone sono basati sull'SoC Snapdragon 865 di Qualcomm. Al primo posto si conferma il top di gamma di Oppo, seguito dal concorrente di Xiaomi.

Di seguito invece la top 10 dei medio gamma:

Redmi 10X Pro 5G (Dimensity 820 - 8/256GB): 402096 punti; Oppo Reno3 5G (Dimensity 100L - 8/128GB): 400289 punti; Redmi 10X (Dimensity 820 - 8/128GB): 398440 punti; Honor 30 (Kirin 959 - 8/256GB): 391618 punti; Nova7 Pro (Kirin 958 - 8/128GB): 384178 punti; Huawei Nova7 (Kirin 958 - 8/128GB): 379858 punti; Honor X10 ( Kirin 820 - 6/128GB): 361585 punti; Honor 30S (Kirin 820 - 8/256GB): 360708 punti; Huawei Nova7 SE (Kirin 820 - 8/128GB): 350892 punti; Oppo Reno4 Pro (Snapdragon 765G 12-256GB): 349433 punti.

Il Re di questo mese della fascia media è il Redmi 10X Pro 5G, seguito da Oppo Reno3 5G e Redmi 10X. Interessante anche notare come in questo caso gli smartphone ai primi tre posti siano basati su chipset MediaTek Dimensity.