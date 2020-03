Clementino lancia WhatsApp, nuovo singolo che descrive questi giorni

In questi giorni di quarantena, stiamo tutti utilizzando più che mai le applicazioni di messaggistica istantanea, da WhatsApp a Telegram, per comunicare con amici e parenti. Ecco allora che fare un pezzo chiamato "WhatsApp" risulta appropriato nella situazione attuale, diventando quasi la "colonna sonora" di quello che stiamo vivendo.

Il singolo vede la partecipazione del noto rapper italiano Clementino, che lo ha anche lanciato sul suo profilo ufficiale Instagram, oltre a quella di Big Effe e Maik Brain. Alla produzione c'è Luigi Castaldo. Pubblicata sul canale YouTube Tritolo, la canzone racconta l'esigenza di scriversi su WhatsApp, ovviamente nel modo più leggero possibile, cercando di portare un sorriso sul volto dell'ascoltatore, in puro stile Clementino.

Il ritornello, che recita "#TeloscrivosuWhatsApp", sta già facendo cantare i fan del rap italiano e della musica in generale. "Hey tu, la noia della quarantena ti assale? Utilizza WhatsApp, il prodotto by Tritolo": questa la frase utilizzata Clementino su Instagram per lanciare il brano. Insomma, la musica del rapper 37enne nato ad Avellino non si ferma, nemmeno in questi giorni di quarantena.

Vi ricordiamo che anche altri artisti stanno continuando a pubblicare la loro musica, in modo da portare un po' di serenità nelle case degli italiani. Ghali, ad esempio, ha realizzato il video di "Good Times" con i fan su Instagram, mentre J-Ax e Annalisa hanno registrato il video di "Supercalifragili" direttamente in casa.