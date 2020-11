E se Cleopatra non si fosse realmente uccisa col veleno di un serpente?

Col corso dei secoli è diventata sempre più celebre la tragedia di Marco Antonio e Cleopatra, i due amanti la cui felicità verrà spenta dalla potenza crescente di Roma. Il momento più importante della loro storia giunse con la decisione della regina egiziana di togliersi la vita col morso di un serpente...ma andò realmente così?

La risposta a questa domanda non è semplice, perché non vi sono sufficienti prove storiche dirette. Molto di quello che conosciamo su questa intrigante figura della storia antica deriva dagli scritti di Plutarco, uno storico romano vissuto decenni dopo la possibile morte della regina d'Egitto.

Secondo i suoi testi, il momento in cui tutto precipitò per la dinastia tolemaica d'Egitto fu dopo la Battaglia di Azio del 31 d.C.: Marco Antonio venne sconfitto da Ottaviano (il futuro imperatore Augusto), costringendo la regina a rifugiarsi con i suoi figli nella città di Alessandria.

Qui, di fretta e in furia, vennero costruiti due mausolei nelle vicinanze del palazzo reale. Questi templi vennero dedicati alla dea Iside, personificazione del trono d'Egitto e dea della maternità, fertilità e della magia.

La scelta, da parte di Cleopatra, di costruire due templi non fu casuale. La donna credeva che la dea fosse una sorta di suo alter-ego nel mondo divino e, fin quando lei sarebbe stata celebrata, la regina d'Egitto non avrebbe perso la sua posizione di potere temporale.

Per quanto, però, la sovrana cercò di tenere compatto il suo popolo e continuare a guidarlo, le forze di Ottaviano si mostrarono inarrestabili.

Secondo Plutarco, dopo la morte di Marco Antonio e l'arrivo del futuro Augusto al palazzo reale d'Alessandria, Cleopatra prese una decisione irrimediabile.

Sicura che Ottaviano l'avrebbe imprigionata e portata a Roma come un trofeo di guerra, decise di rinchiudersi in uno dei suoi templi con due donne della servitù.

L'imperatore romano ricevette una nota, scritta direttamente dalla mano della regina, dove veniva espressa la volontà di rimanere in Egitto ed essere sepolta vicino a Marco Antonio. Le guardie romane corsero, quindi, al templio indicato nel biglietto e trovarono solo i cadaveri delle tre donne.

Da quel momento in poi cominciò a diffondersi l'idea "poetica" che la regina si fosse tolta la vita facendosi mordere da una vipera o un cobra.

Quest'immagine, però, è stata chiaramente ridefinita nei decenni successivi al 31 d.C. La scelta degli animali fu pensata con precisione: la vipera, nell'antico Egitto, era il simbolo della nobiltà; mentre il cobra era associato alla dea Iside, la divinità tanto amata da Cleopatra.

Inoltre, il morso di un serpente velenoso, quando è mortale, porta ad una morte lenta e dolorosa. Se prendiamo per vera la narrazione plutarchiana, allora risulta impossibile che le guardie romane non siano riuscite a trovare in tempo i corpi ancora vivi delle tre donne. E' più probabile, quindi, che Cleopatra abbia bevuto un miscuglio letale di erbe.

La modalità con cui morì rimane, comunque, un mistero. Non sappiamo se il suicidio fosse stata realmente la scelta compiuta dalla regina. Molti studiosi sostengono che fu lo stesso Ottaviano ad ucciderla. Quest'ipotesi sarebbe legittimata dalla fine tragica che fece il possibile figlio di Cleopatra e di Cesare.

Bisogna ricordare che la sovrana d'Egitto e i suoi eredi erano un simbolo e la popolazione egiziana avrebbe lottato anche contro il potente Impero Romano pur di difenderli.

Alla fine, forse, la questione sulla morte di Cleopatra non interessò realmente agli storici dei secoli immediatamente successivi al 31 d.C. e come disse Plutarco in uno dei suoi scritti: "La verità è che non sapremo mai cosa successe".