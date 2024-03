I clienti spendono di più quando i menù non utilizzano i simboli dei soldi

L'economia è la ruota che permette alla ruota della nostra società di girare, ma il più delle volte i commercianti utilizzano delle pratiche davvero subdole per indurre i loro clienti a spendere molto di più rispetto quanto avrebbero inizialmente voluto.

Due delle strategie più famose per far convincere i clienti a spendere per un prodotto sono quelle connesse ai messaggi subliminali presenti all'interno delle pubblicità o all'uso di pubblicità allusive, che spingono le persone a preferire un marchio rispetto ad un altro.

I ricercatori del Culinaty Institute of America di New York qualche anno fa però si concentrarono su un'altra strategia davvero invasiva, all'interno del nostro mercato.

Spesso, quando ci troviamo di fronte a un menù di un ristorante o a una bancarella di un centro commerciale, i prodotti che andiamo controllando presentano spesso un prezzo che non indica il simbolo dell'euro o del dollaro, che solitamente dovrebbe seguire il costo reale del prodotto. Spesso non ce ne rendiamo caso, ma questo non è un errore dell'azienda che sta vendendo il prodotto o un stratagemma per rendere più eleganti gli oggetti di consumo, ma è una vera e propria strategia di marketing che impone alle persone di fare un acquisto compulsivo.

Gli scienziati del Culinaty Institute hanno infatti osservato come le persone non si rendano conto di quanto realmente debbono spendere per acquistare un oggetto o un servizio, nel caso in cui il prezzo non presenti un simbolo che va a rafforzare quella informazione.

Una possibile spiegazione di questo fenomeno è che tutti i clienti - ma soprattutto i commensali dei ristoranti - spendono di più quando non si fa riferimenti ai dollari a parole o tramite simboli, visto che l'uso di questi segni grafici ricorda alle persone di dover pagare, un piccolo dolore che tutti noi conosciamo, quando sappiamo di star comprando qualcosa di troppo costoso per le nostre tasche. Inoltre poiché il nostro inconscio cerca di proteggerci dalla possibilità di soffrire, tende a farci dimenticare o a non far notare coscienziosamente il prezzo di un prodotto.

Questo fenomeno è tra l'altro anche parzialmente collegato all'ansia di scegliere una portata, seppur questa condizione ci permette di essere più vigili relativamente al prezzo.

