Clienti TIM, avete ancora qualche ora per ottenere 5 euro di bonus di ricarica gratis

TIM ha lanciato una promozione che permette ai suoi clienti di ottenere un bonus per ogni ricarica effettuata. Chiaramente ci sono delle condizioni che vanno rispettate e l'offerta ha una scadenza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb, la promozione è usufruibile attraverso l'applicazione ufficiale MyTIM ed è dedicata a tutti i clienti ricaricabili. Basta effettuare una ricarica telefonica dal valore di almeno 15 euro per ottenere gratuitamente altri 5 euro di bonus tramite la promozione Ricarica Online. Il pagamento si può effettuare tramite carta di credito, prepagata oppure PayPal.

La scadenza dell'offerta è fissata per le ore 23:59 di oggi 12 dicembre 2019, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso foste interessati. Fate attenzione al valore: sono inclusi nella promozione solamente le ricariche da 15 euro, 25 euro e 50 euro. Il bonus è cumulabile, quindi eseguendo, ad esempio, due ricariche da 15 euro si ottengono 40 euro di credito telefonico. Il bonus viene accreditato immediatamente.

Insomma, per i clienti TIM potrebbe trattarsi di una buona occasione per risparmiare qualcosa sulle ricariche. Vi ricordiamo che recentemente l'operatore telefonico ha fatto un regalo anche agli utenti iscritti a TIM Party per celebrare l'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pellicola che uscirà in Italia il 18 dicembre 2019.