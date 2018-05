Clima: Aprile 2018 il 400esimo mese di fila con temperature più alte della norma

E' ancora allarme riscaldamento globale. La National Oceanic and Atmospherique Administration, infatti, ha rivelato che il mese di aprile 2018 è stato il 400esimo di fila in cui si sono registrate temperature più alte rispetto alla norma. Un dato pratico è da ricercare nel fatto che l'ultimo mese più freddo rispetto alla media è stato febbraio 85.

Sulla questione è tornato anche il Washington Post, secondo cui "viviamo ormai in un pianeta inequivocabilmente più caldo rispetto ad un decennio fa, con le temperature che continuano a crescere". Lo scienziato del NOAA, Deke Arndt, fa una riflessione quanto mai significativa: "arrivare al 400esimo mese di fila più caldo della norma è un sintomo evidente di quanto sta accadendo al nostro pianeta. Ma non rappresenta una novità, in quanto è semplicemente una conferma di quanto sappiamo ormai da tempo".

Rispetto alla media storica, la temperatura media globale del mese di Aprile è stata di un grado e mezzo superiore, ma non negli Stati Uniti, dove lo scorso è stato il 13esimo mese più freddo, basti pensare che io Iowa e Wisconsin è stato registrato il mese più freddo di sempre, ma anche in stati centrali e del nordovest le temperature sono state ben al di sotto della media della stagione.

Situazione radicalmente differente in Europa, dove è stato registrato un caldo record, come confermato anche dal Centro Europeo delle Previsioni Climatiche.

Nel complesso, l'ultimo mese di Aprile è stato il terzo più caldo per il nostro pianeta dal 1880, ma ciò che deve far riflettere sono i livelli delle emissioni inquinanti, che hanno provocato un aumento medio della temperatura del pianeta di tre gradi. Secondo gli accordi di Parigi, a 3,6 gradi si potrebbe toccare un punto di non ritorno.