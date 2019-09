Clima, Greta Thunberg ed altri 15 ragazzi hanno denunciato 5 paesi

Dopo l'appello in lacrime all'Assemblea ONU, Greta Thunberg ed altri quindici giovani di tutto il mondo hanno presentato una denuncia legale contro cinque paesi che sono etichettati come i principali responsabili dell'inquinamento a livello mondiale.

I giovani attivisti hanno infatti denunciato Brasile, Francia, Germania, Argentina e Turchia, e nel documento sostengono che la mancanza di azioni da parte dei governi viola i diritti dei bambini. Non sono presenti Stati Uniti e Cina, che producono le emissioni di gas serra più elevate al mondo in quanto i due paesi non hanno firmato il trattato che consente ai minori di chiedere giustizia per le potenziali violazioni.

Thunberg ed i suoi coetanei (che vanno dagli 8 ai 17 anni) hanno presentato la denuncia ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che stabilisce una serie di diritti inalienabili per tutti i bambini di tutto il mondo, inclusi vita, salute e pace. L'accusa sostiene che l'accelerazione del cambiamento climatico mette a rischio tali diritti e che i cinque paesi avrebbero consapevolmente contribuito alla crisi climatica, che minaccia le loro vite e quelle di gruppi indigeni.

Carlos Manual, originario di Palau, nella denuncia afferma che "le nostre case verranno inghiottite dall'oceano" a causa dei cambiamenti climatici.

I sedici giovani firmatari della denuncia provengono da Argentina, Brasile, Francia, Germania, India, Isole Marshall, Nigeria, Palau, Sudafrica, Svezia, Tunisia e Stati Uniti.