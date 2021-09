Clima, Greta Thunberg a Milano per Youth4Climate contro i leader: 'solo bla bla bla'

Greta Thunberg, l'attivista svedese, è a Milano per la conferenza Youth4Climate organizzata dal Governo Italiano in occasione della Pre-Cop26, la riunione dei Ministri dell'Ambiente. La giovane ha subito usato parole molto forti nei confronti dei leader, accusati di "fare solo chiacchiere".

Nel suo discorso introduttivo, Greta Thunberg ha spiegato di avere "le stesse aspettative di molti altri incontri, ovvero molte parole".

Secondo Greta "i nostri leader difettano di azione ed è intenzionale. Fanno finta di avere ambizioni contro i cambiamenti climatici, ma aprono miniere sfruttando risorse senza aumentare risorse. Selezionano giovani come noi facendo finta che ci ascoltano, ma non è vero, non ci stanno ascoltando".

La parte del discorso più forte è quella relativa alle azioni che, secondo Greta, i politici di tutto il mondo non hanno messo in campo per contrastare la crisi climatica. "Sentiamo solo parole, bla bla bla" ha affermato, "mentre le emissioni continuanoa d aumentare. Questa tendenza può essere invertita, ma servono soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, dovremo cambiare noi. Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. Non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. Speranza vuol dire verità ed agire. Vogliamo giustizia climatica, ora".

All'incontro ha preso parte anche il Ministro Roberto Cingolani, il quale ha affermato che "vogliamo ascoltare le vostre idee e proposte. Abbiamo bisogno della vostra visione, delle vostre motivazioni e del vostro coinvolgimento: uniamo le forze, non dobbiamo rinunciare al futuro del nostro paese. Ma ricordate che il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattate insieme, non esiste un'unica soluzione. Spero che oltre a protestare, che è estremamente utile, ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionarie: è quello che ci aspettiamo da voi".

Ad inizio anno, Greta Thunberg ha compiuto 18 anni. Iconico è il discorso della Thunberg all'ONU, dove ha pronunciato la frase "avete rubato i miei sogni".