Clima e storia: uno studio fa riemergere la discussione su quale sia il loro legame

Uno studio pubblicato nella rivista scientifica "Scientific Reports" ha nuovamente dimostrato come la storia delle società umane e delle loro economie sia intrinsecamente legata ai cambiamenti climatici. Il contatto fra questi due mondi porta ad un risultato ben visibile anche nei sedimenti dei più piccoli ecosistemi.

Tutto è iniziato in una piccola riserva naturale nella Polonia occidentale, la Pawski Lug (vicino a Lagow). Qui, un team di ricerca, guidato da Mariusz Lamentowicz, ha condotto delle analisi su diverse piante e i loro sedimenti, per tracciare una linea del tempo e vedere quali mutamenti vi possono essere stati.

Studiando la torba presente nel luogo, gli scienziati e gli storici sono arrivati ad una prima conclusione: vi è stato un graduale, ma forte cambiamento nell'ecosistema ad un certo punto della storia.

Andando a studiare i documenti relativi l'anno di fondazione di Lagow, si è scoperto che questa città polacca cominciò ad essere abitata, non stabilmente, intorno al XII secolo.

Solo dopo il 1350 divenne una delle sedi centrali in Polonia per gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, un ordine cavalleresco medievale nato in seguito alla prima crociata e la conquista della Terra Santa.

Gli autori dello studio suggeriscono che, prima del XII secolo, Lagow fosse una zona completamente invasa dall'acqua, umida e con una ricca presenza di foreste.

Quando, intorno al 1100, iniziò ad essere invasa dalle tribù slave, la situazione cominciò a cambiare. Sulla base della graduale, ma sempre più presente, percentuale di carbone nel terreno, si è dedotto che la vastità di foreste sia stata ridimensionata per permettere alle comunità locali di poter avere un piccolo spazio dove potersi muovere.

A partire, invece, dal 1350 Lagow ha cominciato ad avere un ecosistema più o meno simile a quello odierno.



Da quel momento in poi grandi quantità di terre divennero feudi, venendo lavorate continuamente dai contadini. E' probabile che la città, o più in generale la Polonia, venne fortemente sfruttata per la coltivazione di cereali.

Il problema della deforestazione è un tema molto vivo in una certa scuola storiografica che presta molta attenzione ai cambiamenti climatici e alle modifiche degli ecosistemi europei durante l'età medievale. E' probabile che la Polonia, come d'altronde tutto il mondo, a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, sia stata investita dalla cosiddetta "piccola era glaciale", che perdurerà fino all'Ottocento.

Questa situazione, oltre ad essere considerata una dei principali motivi che hanno portato alla crisi del Trecento dopo tre secoli di prosperità economica, sociale e culturale nel continente, venne affiancata ad una sempre più costante fragilità dei terreni.

Sottrarre a questi la propria acidità e le forti radici degli alberi, adibite a tenerli fermi, portava spesso a frane e centinai di morti. Inoltre, questa instabilità nella terra rendeva sempre più difficile coltivare del cibo, portando sia a periodi di vera e propria carestia sia al modificare la propria dieta - indirizzandola a pasti poveri di nutrienti.

Gli esperti che hanno condotto lo studio hanno concluso che diventa sempre più chiaro come il corso degli eventi storici venga, anche solo in minima parte, influenzato dai cambiamenti climatici e viceversa. Come l'azione dell'uomo ha modificato spesso il paesaggio a lui circostante, anche i cambiamenti repentini del clima hanno portato a novità, positive o negative, nello sviluppo delle società europee e mondiali.