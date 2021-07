Che fine ha fatto Clippy, la graffetta di Word? Microsoft lo spiega

Se avete utilizzato la suite Office in tempi non sospetti, sicuramente vi ricorderete di Clippy, l'iconica graffetta che compariva spesso per "aiutare" (ad esempio su Word). L'insistente assistente è stato rimosso ormai da parecchio tempo dai noti programmi di Microsoft: che fine ha fatto? La risposta arriva direttamente dall'azienda di Redmond.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e SlashGear, nonché come potete vedere sul blog ufficiale di Microsoft, la società di Satya Nadella ha deciso di puntare sul "fattore nostalgia" per i nuovi sfondi legati a Microsoft Teams. In questo contesto, per il "#ThrowbackThursday" dell'8 luglio 2021, l'azienda di Redmond ha rilasciato quattro background, legati rispettivamente a Clippy, Solitario, la collina di Windows XP e Paint.

Nella descrizione dello sfondo relativo alla graffetta, si legge: "Alcuni personaggi si sono guadagnati il proprio posto nella storia di Microsoft per diversi motivi, nel bene e nel male, incluso Clippy. Non importa se ami o odi Clippy: è difficile non sorridere (ammettetelo e basta) quando lo si vede apparire in un meme. Sappiamo che i sentimenti possono essere complessi.

Potreste pensare che Clippy fosse troppo insistente, troppo ansioso, forse anche fin troppo educato. Ci piace pensare che Clippy, il vero assistente virtuale OG, sia semplicemente arrivato un po' in anticipo sui tempi. No, Clippy non fa parte di Microsoft 365, ma nonostante questo, usare il suo ritratto ad alta definizione come background di Teams porterà un po' di leggerezza alla tua prossima riunione".

Insomma, Microsoft ha "risvegliato" per un attimo Clippy, rilasciando un suo "ritratto". Per il resto, ricordiamo che l'azienda di Redmond sta puntando molto su Microsoft Teams, che sarà integrato in Windows 11.