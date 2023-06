Clippy di Microsoft diventa finalmente più intelligente, grazie a ChatGPT

ChatGPT rende anche Clippy, lo storico assistente di Microsoft Office, più smart. Non si tratta di un aggiornamento ufficiale da parte di Microsoft, ma sullo Store alcuni sviluppatori hanno pubblicato una versione rinnovata di Clippy.

Si chiama Clippy by FireCube e può essere scaricata gratuitamente. L’applicazione utilizza il modello GPT 3.5 di OpenAI per offrire agli utenti tante funzionalità ed assisterli con la scrittura di lettere, ma anche rispondere a domande complesse, aiutare con il coding e fare altro.

Sostanzialmente, tutto ciò che è in grado di fare ChatGPT ora lo può fare Clippy grazie a questa nuova applicazione. Come si può vedere direttamente dagli screen presenti nel Windows Store, una volta aperta si vedrà il classico personaggio di Clippy in basso a destra sul desktop, e cliccandoci su sarà possibile porgli tutte le domande desiderate a cui risponderà immediatamente.

L’app richiede una chiave API OpenAi personale, che può essere generata attraverso questa pagina dopo aver creato il proprio account OpenAI ed aver aggiunto un sistema di fatturazione. Dopo aver completato questo passaggio, basterà inserire l’API appena generata nell’app per poterla utilizzare.

Di recente, Microsoft ha annunciato Copilot, l’IA che sostituirà Cortana come assistente degli utenti che utilizzano quotidianamente.

