Clippy è pronto a tornare: Microsoft lancia la sfida su Twitter ed Instagram

Clippy, la graffetta di Microsoft, potrebbe tornare in pompa magna in un luogo di rilievo. A decidere però saranno gli utenti su Twitter, in quanto il colosso di Redmond ha lanciato una "sfida" a tutti i propri follower sul social network di microblogging e su Instagram.

Il gigante americano infatti nella giornata di ieri ha lanciato due sfide agli utenti. Come mostriamo in calce, infatti, su Instagram e Twitter è stata pubblicata l'immagine della graffetta condita da una didascalia che sa si sfida: se raggiungerà 200like su Instagram e 20mila like su Twitter, Microsoft sostituirà l'emoji della graffetta di Microsoft 365 con Clippy.

Tale sostituzione non avrà alcun tipo d'impatto sui prodotti, ma sicuramente sarà accolta calorosamente dagli utenti che in passato hanno avuto modo di familiarizzare con Clippy ed i suoi consigli.

Non si tratta della prima "intrusione" dello storico assistente, amato ed odiato dagli utenti e definito da molti troppo invadente. The Register infatti ha notato che lo scorso giugno l'azienda ha fatto nuovamente domanda per il marchio "Clippy" che è stato descritto sia come "software" che come "software as a service".

Nel momento in cui stiamo scrivendo, intanto. il post su Instagram è a quota 195mila like e su Twitter a quota 126mila mi piace. Insomma, la missione sembra essere quasi compiuta.