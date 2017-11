Clips su iPhone X include ora le scene per i selfie

Quanto è interessante?







1 Segnala Notizia Segnala Errori

ha annunciato oggi un importante aggiornamento di Clips , l’app gratuita percon cui è possibile creare e condividere facilmente video divertenti usando iPhone o iPad.introduce le ‘scene per i selfie’, e aggiunge nuovi effetti artistici ‘style transfer’ e un’interfaccia ridisegnata con cui è ancora più facile creare fantastici video al volo. ‘e’ è una nuova funzione che immerge l’utente in una scena animata a 360° quando registra un selfie.Grazie all’evoluto sistema fotograficodi, le ‘scene per i selfie’ trasportano gli utenti in città vivaci e rumorose, paesaggi calmi e silenziosi, dipinti astratti e persino sul Millennium Falcon e sul Mega Destroyer di “Star Wars: Gli ultimi Jedi.”Con le ‘scene per i selfie’, gli utenti possono scegliere fra 10 scene disegnate da Apple, con ambientazioni, personaggi, colori e stili esclusivi, oltre a due sfondi ispirati a “Star Wars: Gli ultimi Jedi.” I nuovi effetti artistici si avvalgono delle più evolute tecnologie di apprendimento automatico e “style transfer” per trasformare in tempo reale foto e video in un malinconico dipinto a olio, un vivace acquerello o un elegante disegno a matita.aggiunge inoltre nuovi contenuti Disney, fra cui poster a schermo intero con Topolino e Minnie, e gli adesivi di Star Wars con versioni animate della Principessa Leila, di Luke Skywalker, Dart Fener, Chewbecca e tanti altri personaggi.Gli utenti possono aggiungere ancora più personalità ai video creati congrazie ai 16 nuovi adesivi disegnati dae a 21 nuove colonne sonore royalty-free realizzate da artisti indipendenti.Come tutte le altre colonne sonore di Clips, anche le nuove tracce si regolano automaticamente in base alla lunghezza dei video.Ricordiamo che l'applicazione può essere scaricata gratuitamente dall'di