Clonare un bisonte del Pleistocene: dettagli sulla scoperta

Durante l’ultima estate, sono stati rinvenuti i resti di un specie estinta di bisonte nel distretto di Khaastaakh, nella regione russa di Verkhoyansk. Questi sono il frutto dell’ennesimo colpo di fortuna dettato dal permafrost siberiano: le condizioni sono così eccezionali che gli scienziati stanno pensando di clonare l’esemplare.

Ora l’animale si trova al Mammoth Museum Library, presso la North-Eastern Federal University (NEFU) di Yakutsk, ed è stato sottoposto a un’autopsia. Non tutti i resti del bisonte sono pervenuti agli esperti; tuttavia, grazie alle condizioni di questi (testa, arti anteriori e parte del torace), si è potuta determinare l’età del soggetto.

“In via preliminare, si tratta di un individuo giovane, di 1,5-2 anni”, ha spiegato in una nota Maxim Cheprasov, capo del NEFU Mammoth Museum. La creatura in questione è morta circa 8.000 anni fa. Secondo il Kenneth S. Norris Center for Natural History, il bisonte sarebbe vissuto durante il tardo Pleistocene, circa 2.580.000 a 11.700 anni fa, un periodo di tempo caratterizzato dall’estinzione di una grande megafauna, provocando sensibili modifiche alla catena alimentare terrestre.

“Stiamo lavorando con una scoperta unica che potrebbe essere clonata in futuro grazie a materiali selezionati”, ha affermato Hwang Woo Sok, professore della NEFU e direttore della UAE Biotechnology Research Foundation.