Clone digitale di una influencer animato con GPT-4: cosa può andare storto?

Dopo il lancio di GPT-4 è partita la corsa all'integrazione del nuovo modello di OpenAI, più potente e potenzialmente in grado di svolgere ancora più attività rispetto alle precedenti iterazioni.

Basti pensare, ad esempio, al nuovo abbonamento "Max" di Duolingo che integra GPT-4 per insegnare le lingue, ma gli esempi sono davvero tanti e i campi d'applicazione decisamente numerosi.

Uno dei più dibattuti degli ultimi giorni, però, è quello che ne ha fatto l'influencer americana cutiecaryn, al secolo Caryn Marjorie, 23enne da milioni di follower su Snapchat, la quale ha utilizzato le librerie di GPT-4 per animare un modello virtuale di sé stessa per dare vita a CarynAI.

CarynAI è un chatbot in grado di emulare voce e atteggiamento della giovane modella e i fan possono "noleggiarla" per parlarle a un dollaro al minuto, andando a rispondere a un'esigenza della stessa Marjorie, ovvero quella di poter dedicare più tempo alla sua community.

Solo durante la prima settimana, il chatbot ha incassato oltre 100.000 dollari e secondo le stime della ragazza, una volta raggiunti tutti i fan che avevano espresso interesse in questo progetto, potrebbe arrivare anche a 5 milioni in un singolo mese: c'è già una lista d'attesa e conta migliaia di fan.

I suoi fan, ha spiegato Marjorie al Washington Post, "hanno un legame davvero molto forte con me" ed è per questo che "finiscono per mandarmi messaggi ogni singolo giorno", ma riuscire a gestire questa mole di interazioni evidentemente non era più possibile: "vorrei poterlo fare, ma semplicemente non posso", così l'idea del chatbot ha iniziato a prendere forma ed è nato "perché volevo curare la solitudine dei miei fan". Ma può davvero bastare un'IA per riuscirci?