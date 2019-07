I cloni di iPhone 11 sono già disponibili in Cina, con Android a bordo

In attesa che Apple scopra le arte ed ufficializzi la nuova generazione di iPhone, che probabilmente si chiamerà iPhone Xl, in Cina hanno già fatto capolino i primi cloni del dispositivo, basati sui rumor e video concept che ci hanno mostrato lo smartphone da più angolazioni negli ultimi mesi.

Il canale YouTube Amazon Unboxing ha pubblicato un filmato che ci mostra tre cloni di iPhone 11, anche se il termine "clone" non è propriamente adatto dal momento che ancora non abbiamo avuto modo di vedere la versione originale.

Secondo quanto affermato, però, si tratterebbe di imitazioni fedeli ai precedenti iPhone di Apple, in quanto costituiti dagli stessi materiali che è solita utilizzare la società americana nei propri dispositivi. E' indubbio però che l'occhio cada immediatamente sul comparto fotografico anteriore, composto dal modulo quadrato con tripla lente che non sembra stuzzicare gli utenti, a giudicare dai commenti che circolano sul web.

Chiaramente al suo interno non è presente iOS 13, ma una versione di Android. Sul prezzo non abbiamo molte informazioni, ma siamo sicuri che qualche utente cinese appassionato di tecnologia non si lascerà sfuggire l'occasione di mettere le mani in anteprima sul prossimo iPhone di Apple.

La presentazione, tenendo conto delle tempistiche classiche di Apple, dovrebbe avvenire a Settembre.