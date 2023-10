Che fine hanno fatto i cloni della pecora Dolly?

Nel lontano 1996, il mondo venne a conoscenza di Dolly, la prima pecora clonata da una cellula adulta, diventando un simbolo di progresso scientifico e suscitando dibattiti etici in tutto il globo. Questa affascinante creatura, nata in Scozia, fu chiamata Dolly in onore della cantante Dolly Parton.

La sua nascita fu una vera e propria rivoluzione, ma la sua vita, purtroppo, fu segnata da diverse sfide di salute. Nonostante fosse stata oggetto di numerosi studi, Dolly visse una vita relativamente normale, dando alla luce sei agnelli. Tuttavia, la sua esistenza fu breve: afflitta da problemi come l'artrite e un virus che causa il cancro ai polmoni nelle pecore, Dolly venne addormentata all'età di soli sei anni, nel 2003.

La sua prematura scomparsa sollevò interrogativi sulla longevità e la salute dei cloni. Si pensava che il processo di clonazione avesse influenzato negativamente la sua salute, ma le successive ricerche e clonazioni hanno dimostrato il contrario. Dopo Dolly, furono creati altri 13 cloni di pecore, quattro dei quali, Denise, Dianna, Daisy e Debbie, erano identici alla creatura originaria.

Questi cloni vissero una vita più lunga e sana rispetto a Dolly, sfatando alcune delle preoccupazioni iniziali sulla clonazione. Alcuni di loro svilupparono artrite, ma i loro livelli erano in linea con quelli delle pecore non clonate. I risultati hanno rafforzato la convinzione che la clonazione, se eseguita correttamente, sia capace di produrre animali sani e longevi.

Proprio per questo motivo la storia di Dolly e dei suoi cloni rimane un capitolo fondamentale nella ricerca scientifica. Nel frattempo, in Cina gli scienziati hanno clonato due scimmie.