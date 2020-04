CloudFlare annuncia il nuovi DNS per famiglie: così si bloccano contenuti porno e virus

Interessante aggiornamento per i DNS di CloudFlare. La società ha infatti introdotto il nuovo resolver per famiglie, battezzato appunto "1.1.1.1 For Families" che ha l'obiettivo di proteggere la navigazione da parte dei più piccoli.

La compagnia, nello specifico, ha rilasciato una serie di DNS (che devono essere configurati sul router di casa o direttamente sui PC e dispositivi mobili) che permettono di bloccare i contenuti pornografici ed i malware. Di seguito riportiamo le impostazioni.

DNS CloudFlare IP4

Blocco malware:

DNS Primario: 1.1.1.2

DNS Secondario: 1.0.02

Blocco malware e contenuti per adulti:

DNS Primario: 1.1.1.3

DNS Secondario: 1.0.0.3

DNS CloudFlare IPv6

Solo blocco malware

DNS primario: 2606: 4700: 4700 :: 1112

DNS secondario: 2606: 4700: 4700 :: 1002

Malware e contenuti per adulti

DNS primario: 2606: 4700: 4700 :: 1113

DNS secondario: 2606: 4700: 4700 :: 1003

Nello stesso annuncio lo sviluppatore ha anche annunciato che prossimamente offrirà una serie di opzioni aggiuntive, tra cui una white list e black list per siti web specifici, per bloccare la navigazione su determinate pagine. L'obiettivo di questa espansione è offrire ai propri utenti un'esperienza quanto più sicura possibile, in particolar modo per proteggere i più piccoli dai tanti pericoli del web.

CloudFlare, inoltre, ha annunciato l'arrivo della VPN WARP, già da tempo disponibile su smartphone e dispositivi mobili, anche su desktop ovviamente in versione beta.