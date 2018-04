Cloudflare lancia il servizio DNS 1.1.1.1 più veloce e sicuro del web

No, non si tratta di un pesce d'Aprile a cui abbiamo abboccato in ritardo.ha annunciato il lancio di un servizio di DNS per consumatori, che promette di velocizzare la connessione ad internet e di aumentare la riservatezza. Il servizio utilizza l'indirizzo https://1.1.1.1 per risolvere i DNS, ed è utilizzabile da chiunque.

La compagnia sostiene che si tratta del "servizio di DNS per utenti più veloce e sicuro della rete", e si mette in diretta competizione con OpenDNS ed i DNS di Google, pur concentrandosi maggiormente sulla privacy, promettendo di cancellare tutti i registri delle query ogni ventiquattro ore.

I sevizi di DNS, solitamente, vengono forniti dai provider ma negli ultimi anni è aumentata anche la diffusione di quelli di Google, che risultano essere per molti la prima e più ovvia scelta. Spesso però quelli delle compagnie telefoniche si rivelano lenti ed inaffidabili, ed alcune volte presentano anche problemi di privacy.

Cloudflare ha collaborato con APNIC per offrire il proprio servizio attraverso gli indirizzi 1.1.1.1 ed 1.0.0.1, in quanto un sacco di persone in passato hanno usato 1.1.1.1 come indirizzo fittizio permettendo alla compagnia di analizzare il flusso di traffico verso l'indirizzo IP.

Nel comunicato la compagnia afferma che "abbiamo parlato con il team di APNIC per esporre la nostra idea su come volevamo creare un servizio di DNS veloce ed incentrato sulla privacy. Abbiamo messo a disposizione la rete di Clourflare per studiare il traffico in cambio della possibilità di offrire un resolver DNS. Così è nato 1.1.1.1".

Il DNS di Cloudflare offrirà il supporto per ai DNS-over-TLS e DNS-over-HTTPS. Attualmente il tempo di risposta globale è di 14 ms, rispetto ai 20 ms di OpenDNS e 34 ms del servizio di Google, il che lo rende il resolver più veloce in assoluto per gli utenti.

A ciò si aggiunge anche il fatto che la compagnia ha promesso di non archiviare gli indirizzi IP degli utenti e di rimuovere tutti i log dal sistema dopo massimo 24 ore.