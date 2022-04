Cloudflare mitiga uno degli attacchi DDoS HTTPS più grandi mai visti: che numeri!

Gli attacchi DDoS sono tra le minacce più frequenti nel mondo dell’informatica, pensati per mandare in tilt i server con un fiume di richieste di accesso al sito web per cui operano. Ebbene, Cloudflare ha rivelato di avere recentemente bloccato uno dei più grandi attacchi DDoS HTTPS mai visti.

Questa tipologia di attacco è particolarmente costosa e richiede una potenza di calcolo particolarmente elevata, ecco perché a oggi questa offensiva registrata dal provider CDN risulta essere a tutti gli effetti uno dei più importanti attacchi DDoS HTTPS mai visti, effettuato con ben 15,3 milioni di richieste al secondo. Non è quindi tra i più grandi in assoluto, considerato che Azure ha bloccato un attacco da 450 milioni di pacchetti al secondo, ma certamente uno dei più notevoli della sua categoria.

Scendendo nel dettaglio, la botnet utilizzata dai malintenzionati non identificati è composta da 6.000 endpoint univoci e l’attacco è durato 15 secondi circa. In tutto si contano ben 1.300 reti diverse impiegate per l'attacco, tra cui i principali provider Hetzner Online GmbH, Azteca Comunicaciones Colombia e la francese OVH.

Omer Yoachimik e Julien Desgats di Cloudflare hanno dichiarato quanto segue tramite il blog ufficiale: “La cosa interessante è che l'attacco proveniva principalmente dai data center. Stiamo assistendo a un grande passaggio dai provider di servizi Internet (ISP) di rete residenziale agli ISP di cloud computing [per gli attacchi DDoS]”.

In tutto ciò è evidente come questo tipo specifico di offensiva stia diventando tra i preferiti dagli hacker. Una precedente ricerca condotta da Akamai confermò questa tendenza svelando che il pericolo DDoS sta aumentando con il passare dei mesi.