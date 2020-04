I Club Dogo pubblicano un docufilm: Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe tornano?

Sono passati quattro lunghi anni dalla pubblicazione dell'ultimo video legato al canale YouTube ufficiale ClubDogoVEVO. Da allora, il gruppo formato da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe ha continuato a far parlare di sé, ma soprattutto per via delle carriere soliste dei singoli componenti. Tuttavia, i fan vogliono un ritorno dei Club Dogo.

Ebbene, completamente a sorpresa, nelle ultime ore il succitato canale YouTube ClubDogoVEVO è tornato attivo, pubblicando ben 7 video nella mattina del 7 aprile 2020. Sei di questi non sono altro che delle performance live all'Alcatraz (noto locale di Milano) risalenti al 2015, ma c'è anche un contenuto che ha attirato particolarmente l'attenzione del pubblico. Ci riferiamo al docu-film chiamato "Dogo in LA", che potete vedere tramite il player presente qui sopra (o collegandovi a questa pagina).

Il video, dalla durata di poco più di 20 minuti, ha questa descrizione su YouTube: "Dopo il boom dei successi solisti Don Joe, Gué Pequeno e Jake La Furia si riuniscono nel marzo 2014 per realizzare un nuovo album dei Club Dogo. Quale posto migliore per ritornare a fare musica insieme? Los Angeles. 'DOGO in LA' è il docu-film diretto da Marco Salom che segue la band hip-hop n.1 in Italia alle prese con l'esperienza californiana, tra studio di registrazione, lo shooting di 2 video, incontri e la vita notturna di LA".

Insomma, stiamo parlando di un docu-film che parla dell'esperienza a Los Angeles dei Club Dogo risalente al 2014. Per questo motivo, i fan del gruppo hanno già iniziato a esprimere il proprio entusiasmo. Infatti, sono in molti a pensare che il ritorno in attività del canale YouTube ufficiale del gruppo non sia solamente un caso.