Clubhouse su Android ha oltre un milione di download, ma non è quell'app

A volte basta scegliere il nome giusto per realizzare un'app di successo, letteralmente. Questo è quello che ci insegna quanto sta accadendo con Clubhouse in questi giorni. Fermi tutti: non ci riferiamo al popolare social network, bensì a un'altra app.

Infatti, stando anche a quanto riportato da TugaTech, in queste settimane non sono pochi gli utenti Android che hanno installato un'applicazione Clubhouse disponibile sul Play Store, che però risulta una sorta di alternativa a Slack e non il social network divenuto estremamente popolare nell'ultimo periodo. L'equivoco è chiaro: le persone stanno cercando "clubhouse" sul negozio digitale di Google, scaricando la prima applicazione con quel nome e, in parecchi casi, lasciando recensioni negative.

Per questo motivo, ci sono alcune persone che hanno deciso di effettuare una sorta di "controrisposta", lasciando recensioni a 5 stelle all'applicazione, in modo da dare sostegno agli sviluppatori, coinvolti "loro malgrado" nella vicenda. In realtà, l'applicazione Clubhouse "sbagliata" ha superato il milione di download sul Play Store. Secondo la fonte, meno di un mese fa l'app era a circa 50.000 installazioni (a quanto pare è disponibile sul Play Store da inizio 2020). Insomma, probabilmente i developer staranno facendo i salti di gioia da quel punto di vista.

Andando oltre la situazione in sé, che qualcuno potrebbe definire esilarante, ricordiamo che per il momento Clubhouse, il social network basato solamente sull'audio, è disponibile unicamente per iOS, tra l'altro solo su invito. Insomma, non troverete Elon Musk su un'applicazione simile a Slack per Android.