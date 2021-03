Clubhouse Android e la versione non ufficiale, vale la pena provarla?

L'applicazione ufficiale per Android di Clubhouse, il popolare social network basato solamente sull'audio, si farà. Tuttavia, ci vorranno ancora un po' di mesi, come confermato dal cofondatore Paul Davison. Perché allora in queste ore online si parla di una versione legata al sistema operativo del robottino verde? Facciamo chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da TugaTech, qualcuno ha deciso di effettuare una sorta di "porting" non ufficiale dell'applicazione, pubblicandolo online su GitHub, noto servizio di hosting per progetti software. In parole povere, a quanto pare alcuni utenti sono riusciti a "studiare" come si deve il codice di Clubhouse, riproponendo il servizio in una versione funzionante, perlomeno parzialmente, su Android.

La notizia è sicuramente interessante, dato che a livello ufficiale Clubhouse è disponibile esclusivamente per iOS e accessibile solamente mediante invito. Tirando le somme, quelli che si presume siano degli appassionati stanno cercando di "anticipare i tempi" e realizzare da soli una versione funzionante dell'applicazione per il sistema operativo del robottino verde, che sembra chiamarsi "Houseclub".

Tuttavia, la vicenda è intricata, vista anche la questione sicurezza. Certo, il progetto è stato pubblicato su GitHub, quindi tecnicamente è open source, ma la questione è più complessa di così. Infatti, utilizzare un servizio mediante un'applicazione non ufficiale rilasciata in questo modo può sempre portare potenzialmente a dei rischi e dunque consigliamo di evitare di scaricare tale software. Ricordiamo, per completezza d'informazione, che è necessario inserire anche dati sensibili come il numero di telefono per usare un servizio di questo tipo.

In ogni caso, quello che sorprende è la costante "fame" di novità degli appassionati, dato che non sono in pochi coloro che si sono fiondati a installare l'app in queste ore. La versione ufficiale dell'applicazione per Android dista pochi mesi, perché mai mettere a "repentaglio" la sicurezza del proprio dispositivo per provare, tra l'altro sembra solamente in modo parzialmente funzionante, un servizio come Clubhouse? A volte forse sarebbe bene rivedere un po' le proprie priorità.